"США повернулись спиной к миру": лидеры G7 отреагировали на решение Трампа по климатическому соглашению

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 июня, провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого сказала, что сожалеет из-за решения Белого дома отказаться от Парижского соглашения.

Как передает DW.com, об этом примерно через час после заявления Трампа сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Он также отметил, что Меркель подчеркнула приверженность ФРГ условиям Парижского соглашения.

Кроме Меркель, Трамп провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой правительства Канады Джастином Трюдо. Американский лидер пытался объяснить им свою позицию по климатической сделке, передает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Собеседник агентства заявил, что Трамп "заверил лидеров в приверженности Америки трансатлантическому альянсу и активному стремлению защищать окружающую среду".

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Много глав государств публично осудили его решение. Французский президент, выступая со специальным телевизионным обращением, заявил, что Трамп сделал историческую ошибку и добавил, что "США повернулись спиной к миру". Он также подчеркнул, что страны, оставшиеся в Парижском соглашении, не будут вести переговоры о менее амбициозном плане борьбы с изменением климата, чем тот, что уже согласован.

Канадский премьер Трюдо подтвердил переговоры с Трампом после его решения по вопросам климата и заявил, что "глубоко опечален" этим шагом американской администрации. Он подчеркнул, что Канада остается благосклонной к "борьбе с изменением климата и поддержания чистого экономического роста".

Британская премьерка Тереза Мэй ранее отказалась от публичной критики Трампа в связи с его позицией относительно климата, заявив, что он, как президент США, имеет право определять точку зрения своей страны по этому вопросу. При этом она добавила, что лидеры стран Большой семерки - за исключением США - ранее уже высказали свою позицию на саммите в Италии и намерены придерживаться Парижского соглашения. В личном телефонном разговоре с Трампом 1 июня, как сообщил пресс-секретарь британского правительства, Мэй выразила свое огорчение и отметила, что эти договоренности являются глобальными рамочными условиями, необходимыми для "защиты процветания и безопасности будущих поколений."

С призывом усилить борьбу с изменением климата обратился бывший американский президент Барак Обама, который от имени США подписывал международное климатическое соглашение. После решения Трампа он выпустил специальное заявление, в котором написал: "Я уверен, что наши штаты, города и предприятия будут делать еще больше и помогут защитить единственную планету, которая у нас есть, для будущих поколений".

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения 1 июня, считая, что оно мало связано с климатом и является невыгодным для Соединенных Штатов. Он заявил, что намерен договариваться о новых условиях климатического соглашения. Правда, Германия, Италия и Франция уже ответили на это, что не готовы пересматривать условия действующего договора.

Как сообщал УНИАН, соглашение об изменении климата заключили 12 декабря 2015 на Конференции ООН по глобальным климатическим изменениям. 22 апреля 2016 в Нью-Йорке документ подписали 175 стран, среди которых и Украина.

Соглашением предусмотрены обязательства по ограничению выбросов парниковых газов с целью предотвращения повышения температуры воздуха на планете до конца XXI века в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

Мировые лидеры в разговорах с Трампом, и в частности президент Франции Эммануэль Макрон, призвали американского президента не принимать поспешных решений по Парижскому соглашению об изменении климата. По сообщениям источников Reuters, в рамках саммита "Большой семерки", проходившего 26-27 мая в итальянском городе Таормин на Сицилии, странам удалось найти общий язык относительно климатических изменений.

В итоговом коммюнике будет указано, что шесть из семи стран поддерживают Парижский договор. В то же время отмечалось, что Соединенным Штатам предоставлено больше времени, чтобы принять решение об их позиции по этому вопросу.