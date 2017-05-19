Суд удвоил компенсацию пострадавшим от загрязнения окружающей среды при пожаре на нефтебазе под Киевом
Сейчас в Обуховском районном суде рассматриваются иски от 700 пострадавших, а общая ожидаемая сумма компенсации составляет от 60 до 70 млн грн.
Апелляционный суд Киевской области подтвердил решение Обуховского районного суда (Киевская обл.) от 17 ноября 2016 года, удвоив сумму возмещения пострадавшим из-за загрязнения окружающей среды при пожаре на нефтебазе «БРСМ» под Киевом в 2015 году. Об этом УНИАН сообщил директор юридической компании «Императив плюс» Александр Лупейко, представляющий интересы пострадавших.
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Он подчеркнул, что суд принял историческое решение, а вина структур «БРСМ» доказана.
«Вина структур «БРСМ» в том, что произошло, после решения Апелляционного суда доказана. Судьи Апелляционного суда приняли историческое решение, потому что оно немедленно вступило в законную силу. Революционным и историческим было решение суда первой инстанции, так как такие решения в Украине еще не принимались», - подчеркнул Лупейко.
Он также сообщил, что суд подтвердил решение первой инстанции, удвоив суммы возмещения для трех истцов и добавив к ним Татьяну Грымайло, которой ранее было отказано в удовлетворении иска, так как она по состоянию здоровья не явилась в суд первой инстанции.
«В целом мы очень довольны этим решением, потому что оно вступило в законную силу… Мы боялись отмены решения. Этого не произошло, более того, нас поддержали и усилили наши позиции», - сказал Лупейко.
По его словам, трем истцам суд подтвердил их право на возмещение морального ущерба и присудил выплатить каждому из них более 87 тыс. грн, что вдвое больше компенсации, назначенной судом первой инстанции.
Кроме того, учитывая состояние здоровья Грымайло, суд присудил ей двукратное возмещение – более 160 тыс. грн.
При этом Лупейко сообщил, что пострадавшая сторона намерена подать кассационную жалобу в Высший специализированный суд с просьбой увеличения суммы компенсации и добавления в число ответчиков третьего субъекта.
«Мы будем подавать кассационную жалобу в Высший специализированный суд, чтобы добиться большего размера возмещения и добавления в число ответчиков третьего субъекта - «Укртрансоил-2009». Это была его цистерна, от которой начался пожар. Почему этот субъект не включили в число структур, которые должны отвечать, я не знаю. Суд пошел по формальным требованиям: «Побутрембудматериалы» - собственник объекта, а «Парком Транс» - арендатор», - рассказал он.
Лупейко также отметил, что сейчас в Обуховском районном суде рассматриваются иски от 700 пострадавших, а общая ожидаемая сумма компенсации составляет от 60 до 70 млн грн.
«Сейчас порядка 700 исков находятся на рассмотрении в Обуховском суде… Судьи откладывали принятие решений и ждали, начиная с ноября, что скажет апелляционная инстанция… Теперь для них это (решение Апелляционного суда – УНИАН) ориентир. Мы ожидаем, что теперь в отношении этих 700 человек будут приниматься многотиражные положительные судебные решения… Мы рассчитываем, что будут удовлетворены наши требования примерно на 60-70 млн грн. Но мы будем добиваться полной суммы, эта сумма будет намного больше, порядка 500 млн грн», - сказал адвокат.
Как сообщал УНИАН, 8 июня 2015 года произошёл пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области. В результате пожара погибли 6 человек, 20 человек пострадали. Территория вокруг объекта была заражена токсическими веществами, оказывающими негативное влияние на здоровье проживающих рядом людей.