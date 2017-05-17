Экологи: живая изгородь и кусты очищают воздух в городах лучше деревьев

Кусты и живая изгородь способны очищать воздух в загрязненных городах с высокими зданиями лучше, чем деревья, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Atmospheric Environment, передает Би-Би-Си.

В работе отмечается, что высокие деревья хорошо очищают в воздух на открытых пространствах, в то время как в городах с плотной застройкой эту задачу лучше выполняют невысокие плотного кустарника.

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Один из авторов исследования, профессор Прашант Кумар из Университета Суррея говорит, что городским властям стоит попробовать высаживать живые изгороди там, где это позволяет сделать ширина тротуара.

Сейчас Кумар и другие исследователи пытаются установить, какие именно растения лучше подходят для очистки воздуха в городах с плотной застройкой и какой должна быть оптимальная высота живой изгороди.

Авторы исследования не выступают против деревьев: напротив, они призывают сажать больше деревьев, потому что всё больше людей сегодня переезжают жить в города.

В работе лишь отмечается, что роль живой изгороди в очищении воздуха недооценена, особенно в городах. По словам профессора Кумара, живые изгороди хороши тем, что они очищают воздух "на уровне выхлопной трубы".

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха в крупных городах остается одной из главных причин ухудшения здоровья у населения.

Около 92% населения планеты проживают в местах с повышенным содержанием токсинов в воздухе, сообщала ВОЗ в конце 2016 года.