В Луцке назвали причину зловония, из-за которого люди заблокировали дорогу: дрожжи и фекалии

В Луцке обнародовали причины появления зловония, которое распространяется в трех районах города – Вересневом, ЛПЗ и на ул.Львовской – и вызывает жалобы местных жителей.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы Луцкого горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Константина Петрочука, основными причинами неприятного запаха в Луцке, кроме незаконного слива нечистот, являются отходы завода, производящего этиловый спирт.

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Он находится на территории Гнидавского сахарного завода, что в районе Вересневого. На отстойники сахарного завода попадают также фекальные отходы школы №16 и многоэтажек Вересневого района.

«Именно эта смесь фекальных отходов и дрожжей, которые по технологии используют при производстве спирта, оказалась очень агрессивной, и этот процесс брожения дал неприятные запахи», - отметил Петрочук.

По его словам, увеличилось также количество несанкционированных выбросов ассенизаторов, которые откачивают фекальные отходы из частных домов. В отстойниках также обнаружили трупные останки животных.

Как подчеркнул чиновник, чтобы нейтрализовать неприятный запах, сахарозавод начал окапывать свои отстойники, куда сливают нечистоты, экскаваторами. Они нагребают землю, чтобы туда не было проезда для несанкционированного слива отходов.

Тем временем на заводе по производству этилового спирта планируют перерабатывать отходы и добывать биоэтанол.

«Есть договоренность, что процесс запустят к осени, уже подключились европейские специалисты. Завод идет нам навстречу», – отметил Петрочук.

Как говорится в сообщении, горсовет подготовил обращение к общественным активистам и полиции по организации круглосуточного дежурства с целью выявления несанкционированного завоза нечистот. Городской совет также намерен обратиться к областной государственной администрации относительно совместного решения этой проблемы.

Как сообщал УНИАН, 4 мая до 70 протестующих перекрыли движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге Львов – Радехов - Луцк вблизи села Баев Луцкого района. Люди непрерывно ходили по пешеходному переходу. Таким образом они пытались привлечь внимание властей и общественности к решению вопроса относительно невыносимого зловония с фильтрационных полей Гнидавского сахарного завода, от которого страдают жители нескольких сел – Баева, Городища, Горькой Полонки, а также города Луцк.