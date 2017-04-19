Из трюмов затонувшего судна в Черное море могли попасть тонны нефтепродуктов

В трюмах затонувшего в районе Керченского пролива судна "Герои Арсенала" могло быть до 30 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили власти Краснодарского края Российской Федерации в среду, 19 апреля, как пишет DW.

Чиновники опасаются, что в результате аварии сухогруза нефтепродукты попадут в море.

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Информацию о пребывании на борту девяти граждан Украины подтвердило Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

По информации МЧС России, в ходе спасательных работ на борт танкера "Армада Навигатор" поднято одного человека с затонувшего сухогруза - моториста, который является одним из девяти украинцев. Одновременно Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщает, что спасены трое из 12 членов экипажа затонувшего судна.

Как сообщалось, сухогруз под флагом Панамы "Герои Арсенала" потерпел крушение в районе Керченского пролива. Судно перевозило зерно из порта Азов Ростовской области РФ в Турции. По информации "Росморречфлота", шторм привел к тому, что судно раскололось на две части. Поиск моряков осложняет непогода: сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду и шторм на море до четырех баллов.