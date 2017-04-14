В Минэкологии заверили в кредитной поддержке промышленников для снижения выбросов в атмосферу

Государственные банки продолжат выдавать экологические кредиты промышленным предприятиям с целью снижения количества выбросов в атмосферу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на главу министерства Остапа Семерака.

«Государство продолжит выдавать экокредиты предприятиям-загрязнителям на установку современного оборудования», - сказал он.

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По словам Семерака, выдача государственными банками таких кредитов позволяет существенно улучшить состояние воздуха и уменьшить негативное влияние на окружающую среду.

«Уже есть первые кредиты в Запорожье, сейчас мы еще 20 кредитов прорабатываем по всей остальной территории. И для меня это тоже успех: когда предприниматели говорят, что не могут поставить новый фильтр, что у нас нет средств, а мы предлагаем кредитные ресурсы, и в течение года этот фильтр устанавливается и на 20% уменьшаются выбросы именно по этой трубе на металлургическом предприятии», - сказал министр, добавив, что экокредит уже получил один из крупнейших меткомбинатов «Запорожсталь».

Как сообщал УНИАН, Минэкологии и государственный "Укргазбанк" в конце сентября 2016 года подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется реализация ряда проектов, которые имеют экологическую составляющую и направлены на повышение энергоэффективности, развитие возобновляемой энергетики, сокращение вредных выбросов и развитие экологической инфраструктуры в Украине.

По словам главы правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, для кредитования проектов экологического направления в банке действует льготная процентная ставка, которая стартует с 7-7,5% по долларовым заимствованиям и с 6,5% - в евро.

В середине января 2017 года «Запорожсталь» получила первый экокредит в размере 1 млн долл. на установку газоочистительной системы в рамках сотрудничества Минэкологии и «Укргазбанка».