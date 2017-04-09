Зона загрязнения вокруг Балаклеи сокращена до 300 метров - ГСЧС

Зона загрязнения взрывоопасными предметами вокруг города Балаклея уменьшена с 10 километров до 300 метров.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на утро 8 апреля пожаров на территории Балаклеи и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.

Читайте такжеВ Балаклее из-за пожара на арсенале в воздухе превышена концентрация вредных веществ – Минздрав

Также в ГСЧС отметили, что восстановлено электроснабжение в Балаклее и близлежащих населенных пунктах. Продолжается работа по восстановлению газоснабжения в регионе.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее результате пожара взорвался военный арсенал. В связи с опасностью были эвакуированы около 20 тысяч человек. Вследствие разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.