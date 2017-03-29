Трамп стал одним из "героев" скандального фильма соратника Клинтона о проблемах климата (видео)
Новое видео опубликовано на канале Paramount Pictures в YouTube.
Вышел трейлер документального фильма "An Inconvenient Sequel: Truth To Power", являющегося сиквелом картины "Неудобная правда" (2012).
В создании обеих лент принимал участие бывший вице-президент США Альберт Гор, передает "112 Украина".
Второй фильм тоже посвящен проблемам изменения климата. Слоганом для него служит фраза "Климат меняется. Правда – нет".
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Как отмечается в описании трейлера, Гор поддерживает идею, согласно которой экологическую угрозу можно предотвратить благодаря человеческой изобретательности и страсти, хотя ставки высоки, как никогда.
В ролике также появляется президент США Дональд Трамп, который известен своими критическими высказываниями в адрес проблемы изменения климата.
"Неудобный сиквел" выйдет в прокат 28 июля 2017 года.