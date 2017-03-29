В Балаклее из-за пожара на арсенале в воздухе превышена концентрация вредных веществ – Минздрав

В Балаклее Харьковской области в районе военного арсенала в воздухе превышены предельно допустимые нормы концентрации загрязняющих веществ.

Как сообщили УНИАН в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины, специалисты отобрали пробы воздуха, питьевой воды централизованного водоснабжения, почвы и произвели замеры радиационного фона в районе чрезвычайной ситуации 27 марта.

По результатам проведенных лабораторных исследований атмосферного воздуха установлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) сернистого ангидрида в 1,5 раза и оксида углерода в 1,3 раза в районе расположения воинской части, где возникла чрезвычайная ситуация с детонацией боеприпасов.

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Концентрации диоксида азота и сажи не превышали нормы. Концентрации химических веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки в районе Балаклейской общеобразовательной школы № 6 не превышали нормы.

Уровни радиационного фона на территории Балаклеи, в том числе в районе воинской части, не превышают уровней естественного радиационного фона, характерного для Харьковской области (0,3 мкЗв/час.).

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Исследования проб питьевой воды централизованного водоснабжения и почвы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще около 5 жителей получили ранения.