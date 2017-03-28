Трамп отменил план Обамы по борьбе с глобальным потеплением

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об отмене ключевых элементов плана по борьбе с глобальным потеплением, разработанного администрацией Барака Обамы, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Указ Трампа об энергетической независимости отменяет природоохранные инициативы, включая ограничения на выбросы парниковых газов на угольных электростанциях.

Читайте такжеКонцентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла критической отметки

Пересмотру подлежат также ограничительные меры для угледобывающей, газовой и нефтяной промышленности.

По словам Трампа, новый указ являет собой "конец войны с углем", будет способствовать созданию миллионов рабочих мест в энергетическом секторе и стимулировать экономику. "Все, что нам нужно, - вернуть наши рабочие места, наши мечты и снова сделать Америку богатой", - заявил Трамп во время церемонии в штаб-квартире Агентства по охране окружающей среды.

Представители горнодобывающих компаний приветствовали решение Трампа. А защитники окружающей среды предупреждают, что новые меры будут иметь серьезные последствия как для США, так и для всего мира.

При этом указ формально не отменяет международные обязательства США в рамках Парижского соглашения по климату, заключенного в декабре 2015 года.

"План чистой энергии" был призван сократить выбросы парниковых газов на электростанциях, работающих на угле, чтобы выполнить обязательства, принятые в Париже.

Этот план был непопулярен в штатах, где у власти находятся республиканцы, и его постоянно оспаривали в суде, особенно представители бизнеса, связанного с использованием нефти, угля и газа в качестве топлива.

В прошлом году Верховный суд временно приостановил его действие, пока шло судебное разбирательство.

Администрация Трампа утверждает, что отмена этого плана приведет к созданию новых рабочих мест и снизит зависимость Америки от импортного топлива.

В Белом доме говорят, что президент намерен "двигаться вперед в области увеличения производства энергии в США".

"Предыдущая администрация обесценила рабочих своей политикой. Мы можем сберечь окружающую среду и при этом обеспечить людей работой", - утверждают в команде Трампа.

Президент намерен также на треть сократить финансирование Агентства по охране окружающей среды, главой которого он недавно назначил Скотта Прюитта, с недоверием относящегося к теории глобального потепления.

Читайте такжеФранция и ООН призвали Трампа соблюдать Парижское соглашение по климату

В ходе предвыборной кампании Трамп утверждал, что это соглашение заключено на невыгодных для США условиях.

Парижской договор предусматривает отказ правительств от использования ископаемого топлива и снижения выбросов двуокиси углерода с целью сдерживания глобального потепления.

В прошлом Трамп утверждал, что климатически изменения - "это дело рук и выдумка китайцев". Однако в конце прошлого года он признал, что "имеется некоторая связь" между человеческой деятельностью и климатическими изменениями.

В настоящее время неясно, какова позиция США именно по Парижскому соглашению. Но что бы ни выбрали США - Евросоюз, Индия и Китай утверждают, что будут выполнять взятые на себя в Париже обязательства.

Президентскому указу будут противостоять защитники окружающей среды, которые уже пообещали оспорить его решение в суде.

"Эти действия являются нападкой на американские ценности и ставят по угрозу здоровье, безопасность и процветание каждого американца", - заявил миллиардер и активист природоохранного движения Том Стейер.

Другая группа по охране окружающей среды, Earthjustice, утверждает, что бросит вызов новому указу как в суде, так и во внесудебном порядке.

"Этот указ игнорирует закон и научные факты", - считает президент Earthjustice Трип ван Ноппен.