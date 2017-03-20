Выбросы углекислого газа можно сократить на 70 процентов к 2050 году - IRENA

Выбросы углекислого газа, связанные с работой электростанций, можно сократить на 70 процентов к 2050 году и даже полностью искоренить до 2060 года, как сообщает DW.

Об этом свидетельствуют результаты исследований Международного агентства возобновляемой энергетики (IRENA), опубликованные в понедельник, 20 марта. Для достижения этих показателей долю электроэнергии из возобновляемых источников нужно повысить до 65 процентов с нынешних 15 процентов.

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Для достижения этой цели понадобится всего 29 триллионов долларов инвестиций в энергетическую отрасль, что составляет 0,4 процента глобального ВВП. В то же время эти инвестиции должны привести к росту ВВП на 0,8 процента в 2050 году.

Работа предприятий энергетической отрасли мира в 2015 году привела к выбросам 32 гигатонн углекислого газа. Чтобы ограничить глобальное потепление и предотвратить его худшие последствия, объемы ежегодных выбросов нужно сократить до 9,5 гигатонн до 2050 года.