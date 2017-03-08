Названы самые экологически чистые столицы в мире

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Telegraph, список составлен на основе данных Всемирной организации здравоохранения.

Второе место занял Веллингтон (Новая Зеландия). Тройку лидеров замкнула австралийская Канберра. На четвертом месте оказалась Оттава (Канада), а пятое заняла столица Шотландии Эдинбург.

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Также в десятку самых чистых столиц мира попали Монтевидео (Уругвай), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания).

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Самой загрязненной из мировых столиц был признан Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Также в этот список вошли Нью-Дели (Индия) и Доха (Катар).

Составляя рейтинг столиц, эксперты ориентировались на сведения об уровне загрязнения воздуха в городах.