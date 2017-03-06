В мире ежегодно умирают 1,7 миллиона детей из-за загрязнения окружающей среды - ВОЗ

Загрязнение окружающей среды является причиной смерти 1,7 млн детей каждый год по всему миру. Об этом в понедельник сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

По ее оценкам, в одном случае из четырех причиной смерти ребенка в возрасте от одного месяца до пяти лет является нездоровая окружающая среда. Основными ее проявлениями эксперты называют загрязнение воздуха, пассивное курение, отсутствие чистой воды и санитарных мер, неправильную гигиену.

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"Загрязненная окружающая среда представляет смертельную опасность, особенно для маленьких детей. Их формирующиеся органы и иммунная система, маленькие тела и дыхательные пути делают их особенно уязвимыми перед грязным воздухом и водой", - заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чэнь.

В организации отмечают, что самые распространенные заболевания, которые приводят к смерти детей, - диарею, малярию и пневмонию - можно предотвратить, улучшив окружающую среду.

Как сообщалось, на Донбассе из-за боевых действий пострадал 1 миллион детей.