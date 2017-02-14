В лондонском метро воздух в 8 раз грязнее, чем на дорогах - ученые

Пользователи лондонского метро в среднем за поездку вдыхают 68 мг мельчайших вредных частиц, а автомобилисты - 8,2 мг. Об этом говорится в исследовании Университета Суррея, передает Русская служба ВВС.

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Согласно выводам ученых, если в поезде открыто окно, то пассажиры вдыхают еще более грязный воздух, потому что в вагоны попадают вредные частицы из туннелей. Имеет значение и время поездки: утром в метро более грязный воздух, чем вечером или днем.

Автомобилистов спасают от грязного воздуха фильтры, которые установлены в современных машинах. При этом именно автомобили дают больше всего вредных выбросов. Также подсчитано, что пассажиры автобусов в среднем вдыхают 38 мг вредных частиц - это меньше, чем у пассажиров метро, но больше, чем у автомобилистов. Наиболее грязный воздух ученые обнаружили в поездах на Северной линии и линии Виктория.

В исследовании ученые не анализировали, насколько вредным воздухом дышат те, кто добирается на работу пешком или на велосипеде.