В Одессе появятся электробусы

Как отметил директор коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жемант, КП «ОГЭТ» планирует внедрить в 2017 году новый вид транспорта – электробусы, пишет 048.ua.

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«Главным их преимуществом является отсутствие необходимости строительства дорогостоящих тяговых подстанций и контактно-кабельной сети. Электробусы позволят нам охватить те районы, где нет троллейбусной сети и, таким образом, расширить маршруты муниципального транспорта в городе. Для начала планируется приобрести один электробус», - прокомментировал Геннадий Труханов.

По завершению периода апробации и учета всех замечаний будет решаться вопрос о возможности приобретения большей партии электробусов.