На Киевщине активисты подняли вопрос относительно "реки из нечистот"
21:01, 08 февраля 2017Уменьшение выбросов
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Нечистоты отравляют жизнь жителям окраины Киева.
Река из нечистот на Киевщине отравляет жизнь местным жителям
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Из-за неисправной канализации вонючая вода течет по улице и стекает в лес.
За несколько лет там уже образовалось болото, даже лягушки передохли.
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В районе - постоянные вспышки гепатита из-за некачественной питьевой воды.
Канализацию проложили 15 лет назад, однако в эксплуатацию не ввели.
Как сообщал УНИАН,на Днепропетровщине расследуют факт загрязнения мазутом реки Днепр.
Местные СМИ распространили информацию о якобы разливе в реку Днепр мазута в количестве 300 тонн.
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