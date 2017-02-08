На Киевщине активисты подняли вопрос относительно "реки из нечистот"

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за неисправной канализации вонючая вода течет по улице и стекает в лес.

За несколько лет там уже образовалось болото, даже лягушки передохли.

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В районе - постоянные вспышки гепатита из-за некачественной питьевой воды.

Канализацию проложили 15 лет назад, однако в эксплуатацию не ввели.

Как сообщал УНИАН,на Днепропетровщине расследуют факт загрязнения мазутом реки Днепр.

Местные СМИ распространили информацию о якобы разливе в реку Днепр мазута в количестве 300 тонн.