На Львовщине тлеет террикон: Кабмин выделил почти 12 миллионов гривень для недопущения ЧС

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Средства нужны, чтобы восстановить приостановлены меры тушения отвалов породы. В случае не возобновления этих мероприятий, это может негативно повлиять на экологическую ситуацию в регионе из-за вероятности выбросов вредных веществ в атмосферу.

"Сейчас крайне сложно полностью погасить террикон на Червоноградской фабрике. Осенью по поручению Владимира Гройсмана я осмотрел террикон и провел совещание по поводу этой ситуации. Мы обнаружили, что меры тушения уже помогли минимизировать площадь возгорания и уменьшить горения до состояния гниения. Чтобы продолжать эти меры необходимы средства, которые правительство сегодня выделило", - прокомментировал соответствующее решение первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

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По информации ДСНС, начальная площадь горения террикона на территории породного отвала ОАО "Львовская угольная компания" составляла 1,2 га, в настоящее время продолжается тление внутри отвала террикона отдельными ячейками на общей площади 0,085 га.

Денежные средства на неотложные меры по тушению пожара террикона будут выделены из резервного фонда государственного бюджета. Правительство своим решением также обязал Львовскую облгосадминистрацию подать отчет об использовании выделенных средств.