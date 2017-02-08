Еврокомиссия оштрафовала на 68 млн евро компании по утилизации аккумуляторов

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сайт Еврокомиссии.

С 2009 по 2012 года четыре перерабатывающих предприятия приняли участие в заговоре для установления фиксированных цен на покупку использованных свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов в Бельгии, Франции, Германии и Нидерландах.

В заговоре принимали участие компании Campine (Бельгия), Eco-Bat Technologies (Великобритания), Recylex (Франция) и Johnson Controls (США). Американская компания избежала штрафных санкций, поскольку помогла раскрыть заговор.

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Компании по утилизации покупают использованные автомобильные аккумуляторы (от автомобилей, фургонов и грузовиков) у перекупщиков лома или сборщиков лома.

Перерабатывающие предприятия разбирают свинцовые аккумуляторы и потом продают переработанный свинец, в основном производителям батарей, которые используют его, чтобы сделать новые автомобильные аккумуляторы.

В отличие от большинства картелей, в которых компании вступают в сговор, чтобы повысить свои отпускные цены, четыре перерабатывающие компании вступили в сговор с целью снижения покупной цены, которая устанавливалась для продавцов лома.

В Еврокомиссии считают, что это нарушает нормальное функционирование рынка и препятствует конкуренции по цене.