Рада отправила на доработку закон об оценке влияния предприятий на окружающую среду
Верховная Рада отправила на доработку в Комитет по вопросам экологической политики ветированный президентом закон об оценке влияния предприятий на окружающую среду.
За направление законопроекта №2009а-д «Об оценке воздействия на окружающую среду» на доработку в комитет проголосовали 243 депутата при минимуме в 226 голосов.
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Представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов отметил, что принятый парламентом закон может создавать дополнительные препятствия для ведения предпринимательской деятельности и приведет к дополнительным расходам, поэтому его надо доработать.
«Отдельные положения закона увеличат сроки и усложнят проведение разрешительных процедур при планировании хозяйственной деятельности. Это противоречит принципам дерегуляции», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 4 октября 2016 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который устанавливает европейские нормы оценки влияния предприятий на окружающую среду.
В то же время, Всеукраинский аграрный совет призвал президента Украины ветировать закон об оценке влияния предприятий на окружающую среду, поскольку он приведет к коллизии законодательных норм и негативно скажется на экономической деятельности украинского аграрного сектора.