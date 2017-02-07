Рада отправила на доработку закон об оценке влияния предприятий на окружающую среду

За направление законопроекта №2009а-д «Об оценке воздействия на окружающую среду» на доработку в комитет проголосовали 243 депутата при минимуме в 226 голосов.

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов отметил, что принятый парламентом закон может создавать дополнительные препятствия для ведения предпринимательской деятельности и приведет к дополнительным расходам, поэтому его надо доработать.

«Отдельные положения закона увеличат сроки и усложнят проведение разрешительных процедур при планировании хозяйственной деятельности. Это противоречит принципам дерегуляции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2016 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который устанавливает европейские нормы оценки влияния предприятий на окружающую среду.

В то же время, Всеукраинский аграрный совет призвал президента Украины ветировать закон об оценке влияния предприятий на окружающую среду, поскольку он приведет к коллизии законодательных норм и негативно скажется на экономической деятельности украинского аграрного сектора.