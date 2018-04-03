Грязный регион: Донбасс на пороге экологической катастрофы

В гибридной войне, которую Россия, руками боевиков «ДНР» и «ЛНР», ведет в Украине, уже можно выделить и такое понятие, как экологический терроризм. Пророссийские силы на Донбассе затапливают шахты, останавливают работу очистных сооружений, не дают возможности восстанавливать опасные объекты, угрожающие загрязнением окружающей среды и, как следствие, здоровью и жизням населения, вне зависимости от того, проживают люди на подконтрольной Украине территории или на землях, занятых боевиками…

«Донбасс стал полигоном для российских и пророссийских войск. Их преступные действия привели к отравлению питьевой воды, почвы, флоры и фауны… Земля и атмосфера сильно загрязнены от взрывов и повреждений химических и других промышленных заводов», – говорил об экологических рисках на оккупированных территориях Донбасса президент Украины Петр Порошенко в 2015 году.

На территории одной только Донецкой области более 3 тысяч промышленных предприятий, которые и в мирное время трудно было бы назвать безопасными с точки зрения их воздействия на окружающую среду. Теперь же, без надлежащего контроля за выбросами, без рабочих электросетей, без работы очистных сооружений и без возможности сделать замеры состояния воды, воздуха и почвы, риск чрезвычайного происшествия на любом из них, особенно, во время обстрелов, увеличился в разы.

Сегодня Донецкая область находится под угрозой заражения. К примеру, химического - фенолами. Дело в том, что дамба шламонакопителя – специального хранилища, сдерживающего тысячи кубометров отходов фенольного и нафталинового производства – Дзержинского фенольного завода в Донецкой области, была повреждена в результате обстрелов боевиками еще год назад. «Дамба была повреждена в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, но это еще не все. Разрывы артиллерийских боеприпасов вывели из строя и трубопровод, через который осуществляется откачка воды. Поэтому переполнение водой этого объекта может привести к прорыву дамбы и сходу ядовитого селевого потока, формирования токсичного облака, заражению местной реки и гибели людей», - заявил летом прошлого года пресс-офицер украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) подполковник Вадим Бакай.

По словам координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, несмотря на то, что о проблеме знают и местные власти, и штаб АТО, и другие инстанции, в том числе, Администрация президента Украины, ГСЧС и СММ ОБСЕ, приступить к восстановлению дамбы и ремонту трубопровода не представлялось возможным, пока не было проведено обследование дамбы на предмет неразорвавшихся боеприпасов и разминирование территорий.

К сожалению, с тех пор ситуация только усугубилась. На сегодняшний день гарантий безопасности для проведения восстановительных работ на шламонакопителе российская сторона не предоставляет. «Украинская сторона уже получила два отказа для проведения восстановительных работ в Марьинке и Красногоровке, а также на Авдеевском коксохимическом заводе без объяснения причин. Реакции россиян по обращению относительно фенольного завода и «Бахмутского Агросоюза» нет совсем. Поэтому мы призываем российскую сторону принять все возможные меры для принуждения представителей ОРДО предоставить гарантии безопасности для проведения ремонтных работ и восстановления инфраструктуры Донбасса», - заявлял недавно руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Анатолий Петренко и добавил, что на сегодняшний день в зоне АТО восстановления требуют 20 основных объектов.

Фенольный завод входит в четверку самых проблемных поврежденных предприятий, функционирование которых не могут обеспечить уже длительное время. Эксперты утверждают, что из-за попадания ядовитых веществ из реки Кривой Торец в реку Северский Донец, которая обеспечивает питьевой водой практически весь Донбасс, катастрофа может стать глобальной.

«В шламонакопителе [третьей очереди] хранятся опасные химические вещества жидких отходов в количестве 2 706 кубометров, в том числе: фенол — 31,5 тонн, пиридин — 37,8 тонн, серная кислота — 1071 тонн. Кроме того, в шламонакопителе сохраняется 266 325 тонн твердых отходов. Данный шламонакопитель расположен в 1,2 км от шламонакопителя 1-й очереди, где, в настоящее время, сохраняется еще 510 тыс. кубометров химических веществ жидких отходов. По проведенным специалистами украинской группы СЦКК оценкам, прорыв дамб указанных объектов гарантированно приведет к загрязнению населенных пунктов Торецк, Новгородское, Нелеповка и многих других», — отмечает Вадим Бакай.

Таким образом, крайне важно начать необходимые ремонтные работы, чтобы попытаться обеспечить безопасность, по меньшей мере, 50 тысяч человек.

Поселок Новгородское, в котором размещены те самые злополучные «подбитые» хранилища, находится под контролем Вооруженных сил Украины. Расположен он прямо между позициями украинской армии и пророссийских сепаратистов, которые постоянно ведут обстрел не только украинских военных, но и подконтрольных Украине территорий. «В этом районе необходимо установить режим прекращения огня и развести стороны конфликта», — заявил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг в январе 2017 года, ознакомившись с проблемой.

«Очень приятно, что господин Хуг, наконец, обратил внимание на ситуацию вокруг фенольного завода, потому что мы неоднократно сообщали о ней минской переговорной группе и переговорщикам в Нормандском формате, и практически всем заинтересованным лицам. Совместный координационный центр по прекращению огня с украинской стороны постоянно подавал заявки на то, чтобы остановить обстрелы, чтобы мы могли частично восстановить повреждения», - отметил, в свою очередь, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По словам сотрудницы международной организации «Экология. Право, Человек» Аллы Войцеховской, проблемы фенольного завода – настоящее химическое оружие против населения. «Фенолы - это токсичные вещества. Фактически, это химическое оружие в этом регионе. Если отходы фенольного производства попадут в поверхностные и подземные водоемы, то отравят воду. Фенолы могут вызвать повреждения печени, почек, влияют негативно на нервную систему, вызывают ожоги кожи… Уничтожают все живое на месте отравления», - утверждает она.

Стоит также отметить, что нынешнее обострение конфликта, когда боевики продолжают обстреливать Авдеевку (не исключено, что с применением «Градов»), привело к остановке Авдеевского коксохимического завода. Это произошло впервые с момента начала боевых действий. По имеющимся данным, предприятие не пострадало непосредственно от обстрелов. Однако его остановка грозит жителям города замерзанием (обогрев города происходит, в том числе, благодаря коксовому газу).

Но самое страшное, что в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала в Авдеевку воду. А, учитывая проблемы с загрязнением воды из-за ситуации с фенольным заводом, брать воду из открытых источников местным жителям крайне опасно. «У нас есть информация, что попадают снаряды в канализационную систему, очистные сооружения. Когда очистные сооружения не работают, сточные воды попадают в поверхностные водоемы. По системе централизованного водоснабжения грязные поверхностные воды попадают в населенный пункт. Это очень опасно для жителей», - отмечает Алла Войцеховская.

Загрязнение воды, действительно, очень опасно. Сопредседатель Ассоциации зеленых Украины, эколог Ярослав Задесенец напоминает, что и до начала боевых действий на Востоке Украины загрязнение водных артерий (из-за близости промышленных объектов) было, практически, нормой. К примеру, в Северском Донце и раньше допустимая норма содержания канцерогенных соединений хрома порой превышала норму в 9 раз, марганца - в 17, цинка, способного накапливаться в лимфатических узлах и влиять на формирование лимфоцитов, - в 5 раз…

Чтобы хоть немного обезопасить себя, людям будет не лишним употреблять сорбенты – вещества, которые будут поглощать и выводить из организма токсины. Кроме того, было бы неплохо, если бы гуманитарные миссии помогли обеспечить их чистой питьевой водой.

Еще один потенциально опасный объект - Горловский завод «Никитртуть». «Еще с советских времен на предприятии собирали отходы для обезвреживания и переработки. Это был огромный завод. Сегодня он разрушен, но территория загрязнена, там есть накопители отходов, завод не контролируется, находится на территории боевиков», - говорит эколог Алла Войцеховская.

А как последние занимаются охраной окружающей среды можно судить по «бурной» деятельности «главного управления экологии и природных ресурсов ДНР» - такой же фейковой организации, как и сами «республики»: работа этой структуры ограничивается проведением неких образовательных программ для детей и охоты на «браконьеров».

Сколько понадобится времени и средств на восстановление разрушенного и загрязненного Донбасса, эксперты прогнозировать не берутся. Экологи надеются, что компромисс для прекращения огня будет найден, ведь опасность грозит не только людям, проживающим на линии разграничения. Для воздушных масс, подземных вод и рек нет границ, а распространение вредных веществ ни законам, ни указам не подчиняется.

Татьяна Кузнецова