Токсические "пылевые бури" угрожают жителям столичных Позняков

Государственные экологи традиционно не находят вредных веществ в водоеме, куда сбрасывает промышленные отходы Дарницкая ТЭС, говорится в сюжете ТСН.

Зато напуганные зрелищем черных туч пепла местные жители уверены, что зола является токсичной. Добавляет подозрений и то, что в темную часть суток возле озера работают поливочные машины. На ТЭЦ о выбросе золы знают и называют его форс-мажорными обстоятельствами.

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Жители района говорят, что бури с шлакоотвала бушуют уже больше года. В сентябре ТЭЦ обещала их прекратить, однако проблема так и не решена. Экологическая инспекция судится с ТЭЦ за ненадлежащее хранение отходов, а замеры независимых специалистов показывают превышение допустимых норм токсичных веществ в воде и воздухе. Среди ядовитых веществ: ванадий, мышьяк, медь, цинк, никель. Однако по данным Института Морзеева, все показатели в норме, поэтому жителям волноваться не стоит. Те не верят и требуют вообще ликвидировать золоотвал. ТЭЦ обещает сделать это за пять лет, а пепел закрыть уже этой весной.

Вместе с тем, еще в среду, 25 января, в одном из местных детских садов рекомендовали родителям воздержаться от прогулок с детьми на улице и по возможности использовать защитные средства.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Денис Вергун.

"В связи с ухудшением погодных условий, на озере Горячка вновь экологическое бедствие. Пыль с частицами ядов и тяжелых металлов несет в сторону жилого массива и нашего садика. Просьба проследить за тем, чтобы дети не гуляли сегодня на улице и как можно быстрее шли домой. В идеале - с использованием защитных средств (шарф или платочек на нос и рот). Окна сегодня открывать также не рекомендуется", - говорилось в сообщении от детсада.

Как сообщал УНИАН, в середине января киевляне жаловались на едкий запах гари, который был слышен на многих улицах города. В КГГА сообщили, что причиной запаха гари в столице является не пожар и не сжигание мусора, а погодное явление.