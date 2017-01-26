"Консервным банкам - нет": во Франции ввели новую схему борьбы с вредными выбросами на дорогах (видео)

Журналисты рассказали, как во Франции собираются бороться за чистую окружающую среду на дорогах.

В Париже ввели новую схему ограничения трафика машин по экологической дифференциации, говорится в сюжете "ДжеДАІ". Читайте такжеРаздраженный пробками на дорогах Илон Маск решил пробурить тоннель от собственного кабинета до аэропорта Теперь для проезда по столице водители должны приобрести специальные цветные талоны-наклейки. Цвет соответствует уровню вредных выбросов.

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