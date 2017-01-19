В Украине за год зарегистрировали 2,5 тысячи "зеленых" авто – СМИ

В прошлом году на дорогах Украины стало больше "экологических" машин. Об этом сообщает портал Еlectrocars.

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Согласно данным Единого государственного реестра МВД, по состоянию на 31 декабря в Украине за 2016 год зарегистрировано 2593 зеленых авто: 1709 автомобилей на электротяге и 884 – с гибридной силовой установкой. То есть количество авто на электротяге выросла в четыре раза.

Кроме того, в Киеве в течение года количество зарядных станций выросла с 38 до 136. На втором месте по развитию инфраструктуры Харьков – 92 зарядки. А в целом по Украине их количество выросло с 153 до 577 станций, а количество скоростных зарядок с нуля достигло за год 44 станций.

"Сейчас на одну зарядную станцию приходится примерно четыре электромобиля. Показательно, что количество электрокаров и зарядная инфраструктура выросли почти синхронно", - отмечает издание.

Мировые продажи авто на электротяге увеличились в 2016-м на 37% до 159139 единиц, по предварительным подсчетам InsideEVs. В 2015 во всем мире было продано 116099 электрических и гибридных автомобилей.