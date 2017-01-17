В столице Норвегии временно запретили использование дизельных авто из-за угрозы смога

В столице Норвегии, городе Осло власть запретила использование дизельных авто из-за высокого уровня влажности, что может привести к повышению уровня загрязнения воздуха выхлопными газами, передает The Local.

Отмечается, что на значительной территории города прогнозируют повышение уровня влажности и безветренную погоду.

При этом, в случае нарушения запрета, владельцам таких авто грозит штраф в размере 1 500 крон (около 162 евро – ред.).

Такой запрет в Осло вводится впервые.

Читайте такжеНемецкие ученые доказали, что новогодние фейерверки загрязняют воздух

«Во вторник (17 января – ред.), запрет будет действовать с 6 утра до 10 вечера. Она будет действительна в течение тех часов, когда уровень загрязнения воздуха будет определяться как опасный", – говорится в сообщении.

"Запрет движения дизельных авто – это радикальная мера, однако он необходим для сохранения здоровья жителей города", – сообщил Герд Робсхам Хъервен, исполняющий обязанности директора Департамента охраны окружающей среды Осло.

Как сообщал УНИАН ранее, Пекин в текущем году создаст профильный отряд полиции, который будет вести наблюдение за экологической ситуацией в 16 районах столицы Китая.

Городская власть усилит меры по противодействию загрязнению атмосферы. В частности, по окончанию отопительного сезона будет закрыта единственная электростанция Пекина, которая работает на угле. Потребление угля будет сокращено на 30% или до 7 миллионов тонн.