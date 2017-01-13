Расследование по делу о вредных выбросах обрушило акции Renault

Как передает Русская служба Би-би-си, французские власти подозревают компанию в попытках подменить результаты тестов на выбросы в дизельных двигателях. Комиссия по расследованию дела отмечает, что возможный обман может иметь "негативные последствия для людей и животных".

Следователи подозревают, что системы фильтрации на некоторых автомобилях Renault работали надлежащим образом только в ходе тестовых испытаний.

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Представители Renault отвергают эти обвинения и заявляют, что полностью соблюдают французское и европейское экологическое законодательство.

"Автомобили Renault всегда создавались в соответствии с законами и правилами. Они соответствуют необходимым стандартам. Машины Renault не оборудованы системами, которые подделывают показатели фильтрации", - говорится в официальном сообщении концерна.

Ранее в центре аналогичного скандала оказался немецкий автоконцерн Volkswagen.

11 января концерн признал вину по трем уголовным обвинениям в США и заплатит властям страны штрафы на сумму 4,3 млрд долларов для урегулирования "эмиссионного скандала".

В четверг США предъявили обвинения в нарушении экологического законодательства еще одному автогиганту - итальянско-американскому Fiat Chrysler.