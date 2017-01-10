ИМО призывает ЕС не включать в систему торговли квоты на выбросы газов в международном судоходстве

Лим заявил, что в этом секторе трудно "привязать" выбросы к какому-либо определенному государству, и добавил, что в ИМО идет работа над глобальным соглашением по данному вопросу, сообщает пресс-служба ООН.

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Свое письмо европейским лидерам генсек ИМО направил в связи с договоренностью, достигнутой 16 декабря 2016 года в комитете по окружающей среде Европарламента. Это решение сводится к тому, что с 2023 года выбросы, производимые судами, должны быть включены в Европейскую систему торговли квотами на выбросы парниковых газов в том случае, если ИМО не удастся выработать до 2021 года новые глобальные меры на этот счет.

По мнению Лима, решение ЕС является преждевременным и может подорвать усилия по снижению выбросов в судоходстве во всемирном масштабе.

Кроме того, Китак Лим добавил, что в Парижском соглашении 2015 года выбросы в результате морских перевозок не упоминаются.

Напомним, Пекин в текущем году создаст профильный отряд полиции, который будет наблюдение за экологической ситуацией в 16 районах столицы Китая.