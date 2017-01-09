В Пекине из-за смога создадут экологическую полицию

Об этом заявил и.о. мэра Пекина Цай Ци, передает ZN.ua со ссылкой на Синьхуа.

"Работающие на открытом воздухе жаровни, сжигание мусора и биомассы, пыль с дорог - все это говорит о несоблюдении действующих постановлений, что является результатом ослабленного надзора и недостаточных правоприменительных мер", - подчеркнул Цай Ци.

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По его словам, городские власти ужесточат меры по противодействию загрязнению атмосферы. В частности, по окончании отопительного сезона будет закрыта единственная электростанция Пекина, работающая на угле. Потребление угля будет сокращено на 30% или до 7 миллионов тонн.

Также прекратится эксплуатация еще 300 тыс. устаревших транспортных средств с высоким коэффициентом загрязнения. Власти закроют 500 производственных предприятий, 2560 модернизируют для выполнения более жестких требований по предотвращению загрязнения.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальный метеорологический центр Китая во вторник, 3 января, объявил первое в 2017 году предупреждение "красного" уровня в связи со смогом, который окутает ряд северных и восточных районов страны.

Центр также обновил "оранжевое" предупреждение о смоге, который отмечается в северных, восточных и центральных районах Китая с пятницы.