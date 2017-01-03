В Китае из-за смога объявили "красную" тревогу (фоторепортаж)

Как сообщает Синьхуа, по прогнозу центра, со вторника по среду во власти густого смога будет находиться часть региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и провинции Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу. Видимость в этих районах составит менее 500 м и при наихудшем сценарии, возможно, снизится до 50 м.

Центр также обновил "оранжевое" предупреждение о смоге, который отмечается в северных, восточных и центральных районах Китая с пятницы.

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В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодах. Наивысший уровень опасности в ней обозначается красным цветом, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.

Как сообщал УНИАН, ранее в Пекине из-за смога закрыли движение на шести скоростных трассах. Тогда в городе объявили "оранжевый" уровень предупреждения.