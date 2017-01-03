Немецкие ученые доказали, что новогодние фейерверки загрязняют воздух

Из-за фейерверков частицы пыли, грязи и копоти становятся микрочастицами, а затем беспрепятственно попадают в легкие и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, пишет Российская служба ВВС.

В частности, замеры, которые проводились в Мюнхене в новогоднюю ночь, показали, что уровень вредных веществ в воздухе превысил в 27 раз рекомендованные ЕС 50 микрограмм вредных частиц на кубометр воздуха.

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В общем, по всей стране в этот день в воздух выбрасывается около четырех тысяч тонн вредных веществ, что можно приравнять к 15% всех автомобильных выбросов за год.

Организации по защите окружающей среды требуют от властей ввести запрет на использование фейерверков частными лицами.

Ранее Европейское агентство по окружающей среде сообщило, что в Европе загрязнение воздуха ежегодно приводит к преждевременной смерти около 467 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, в Пекине из-за смога закрыли движение на шести скоростных трассах.

В настоящее время в Пекине действует повышенный, оранжевый, уровень угрозы загрязнения воздуха. Концентрация опасных для здоровья мелких твердых частиц ПМ-2,5 (PM 2,5) в китайской столице составляет 400 микрограммов на кубический метр. Согласно Всемирной организации здравоохранения, ежедневная безопасная норма содержания в воздухе частиц ПМ-2,5 не должна превышать 25 микрограмм на кубический метр.