В Пекине из-за смога закрыли движение на шести скоростных трассах

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sina.

В настоящее время в Пекине действует повышенный, оранжевый, уровень угрозы загрязнения воздуха. Концентрация опасных для здоровья мелких твердых частиц ПМ-2,5 (PM 2,5) в китайской столице составляет 400 микрограмм на кубический метр. Согласно Всемирной организации здравоохранения, ежедневная безопасная норма содержания в воздухе частиц ПМ-2,5 не должна превышать 25 микрограмм на кубический метр.

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Власти города ограничили движение автомобильного транспорта с высоким уровнем выбросов, а также приостановили работу ряда строек и предприятий. Детям, пожилым людям и лицам с респираторными заболеваниями рекомендуется воздержаться от длительного пребывания на улице.

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Согласно прогнозам метеорологов, снижения уровня загрязнения следует ожидать не раньше 5 января.

В Китае основными источниками загрязнения являются автотранспорт и угольные электростанции.