В Китае смог достиг критического уровня: отменены сотни авиарейсов, перекрыты дороги

В северных городах Китая загрязнение воздуха достигло критического уровня. Во вторник миллионы людей не покидали своих домов из-за токсичного смога. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Издание отмечает, что в городе Шицзячжуан провинции Хэйбэй концентрация мелкодисперсных взвешенных частиц превысила безопасный уровень в 32 раза, составив 800 микрограммов на кубический метр.

В провинциях Хэнань и Хэбэй концентрация мелкодисперсных взвешенных частиц достигла 500 микрограммов на кубический метр при норме ВОЗ 25 микрограммов на кубический метр.

"Красный", наивысший уровень загрязнения воздуха, объявлен в 23 городах страны, включая Пекин. Во многих других городах на севере Китая объявлен "оранжевый" уровень загрязнения.

Из-за резкого ухудшения видимости временно приостановлено движение по некоторым автомобильным магистралям и железным дорогам, власти отменили несколько сотен авиарейсов. В городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) и многих других городах были отменены занятия в школах.

В Пекине приостановлена работа более тысячи предприятий, в первую очередь заводов и фабрик. Также остановлены строительные работы.

В свою очередь жители региона, возмущенные отменой авиа- и железнодорожных рейсов, в соцсетях критикуют власти и спрашивают, почему правительство страны не приняло эффективные меры для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и в очередной раз допустило ухудшение экологической обстановки в регионе.

Отмечается, что сильный смог в городах на севере Китая стоит уже четвертый день подряд. Несмотря на принятые властями меры для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ситуация продолжает ухудшаться.

Как известно, сильный смог сохраняется в Китае уже несколько лет, особенно на северо-востоке, индустриальном центре страны.

Реагируя на упреки в бездействии и недостаточной заботе о здоровье граждан, правительство уже неоднократно обещало принять меры, чтобы справиться с загрязнением воздуха, которое все чаще достигает опасных уровней.

В августе 2016 года власти Китая наказали более 2 тыс. чиновников и ответственных лиц за нарушения законодательства в сфере защиты окружающей среды.