В Мариуполе двум заводам дали разрешение на выбросы в атмосферу

В Мариуполе двум металлургическим комбинатам "Метинвеста" - им.Ильича и "Азовсталь" дали разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Об этом написал в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сегодня в Мариуполе общественное обсуждение по поводу выдачи разрешений на выбросы "МКК им. Ильича" и "МКК Азовсталь"... Относительно разрешения на выбросы - решили предоставить разрешение. Так же заблокировать сегодня работу предприятий - тоже не выход", - отметил в заметке Жебривский.

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В то же время Жебривский подчеркнул, что в вопросе сроков реализации экологических мероприятий определили срок в 5 лет.

«Относительно сроков на реализацию экологических мероприятий. Заводы предлагали 7 лет, общественность предлагала 2 года. Приняли взвешенное решение - 5 лет. Но с четким графиком работ и процессов. И обязательно с возможностью, в случае невыполнения обязательств, просмотра разрешения», - говорится в сообщении Жебривского.

В то же время местные СМИ сообщают, что на слушания представители общественности утром принесли гроб с надписью "Экология Мариуполя". Люди требовали не выдавать заводам разрешений на выбросы.