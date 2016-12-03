Четыре мировые столицы планируют запретить дизельные автомобили до 2025 года

Об этом в пятницу, 2 декабря, заявили мэры этих четырех городов во время встречи в Мехико, передает Deutsche Welle.

Мотивы такого шага - улучшение охраны здоровья жителей этих мегаполисов. Встреча состоялась на полях саммита группы C40, которая на сегодня объединяет представителей из 83 городов по всему миру, которые пытаются принимать меры для сокращения выбросов парниковых газов.

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По словам мэров, указанные четыре города намерены в будущем увеличить инвестиции в развитие общественного транспорта и велосипедных дорожек. Кроме того, руководители четырех городов обязались "сделать все, что в их силах, чтобы продвигать использование электрических и гибридных автомобилей", цитирует агентство dpa.

Напомним, прекратить регистрировать новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года предложили и в немецком Бундесрате. Постановление Бундесрата содержит призыв к Европейской Комиссии относительно пересмотра налоговой и акцизной политики стран-членов Евросоюза.

А Норвегия намерена с 2025 года - если новый план развития транспорта утвердит правительство - прекратить регистрацию новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.