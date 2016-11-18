Китай достиг прогресса в борьбе со смогом, однако качество воды в стране продолжает ухудшаться - отчет

Как сообщает Reuters, по данным инспекционных отчетов Министерства охраны окружающей среды КНР, несмотря на взятые обязательства по борьбе с загрязнителями окружающей среды, качество воды в реках, озерах и водохранилищах в ряде регионов значительно ухудшилась.

В документах, опубликованных на этой неделе, инспекторы обнаружили, что в одной из провинций пятая часть воды в реках непригодна, тогда как в другой - тысячи тонн неочищенных сточных вод ежедневно сбрасываются в воду.

"У нас еще много работы", - сказал вице-министр по охране окружающей среды КНР Чжао Инмин на брифинге в пятницу. – "Во-первых, я бы сказал, что суть проверок заключается в выявлении проблем, и действительно, мы обнаружили, что в некоторых местах качество воды стало значительно хуже", - сказал он, при этом отметив, что общая ситуация улучшается.

Так, за первые девять месяцев этого года 70,3% проб, взятых из 1922 поверхностных водных объектов Китая, могут быть использованы в качестве питьевой воды, что на 4% больше, чем год назад, отметил он.

Отметим, Китай развязал активную борьбу против загрязнения окружающей среды в 2014 году, пообещав обратить вспять ущерб, нанесенный атмосфере, рекам и почвам на протяжении более чем трех десятилетий головокружительного роста промышленного производства.