Хьюстон накрыло токсичным дымом из-за пожара на свалке (видео)
16:22, 17 ноября 2016Уменьшение выбросов
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В американском Хьюстоне горела свалка возле завода по переработке отходов.
В Хьюстоне горела свалка / Скриншот с видео
Об этом идет речь в сюжете ТСН на 1+1.
Из-за чего именно загорелись несколько тонн мусора, пока не известно.
Тушить пожар спасателям пришлось с вертолетов и огонь уже удалось локализовать. Однако жителям близлежащих домов советуют не выходить на улицу из-за токсичного дыма.
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