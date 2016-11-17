Хьюстон накрыло токсичным дымом из-за пожара на свалке (видео)

Об этом идет речь в сюжете ТСН на 1+1.

Из-за чего именно загорелись несколько тонн мусора, пока не известно.

Тушить пожар спасателям пришлось с вертолетов и огонь уже удалось локализовать. Однако жителям близлежащих домов советуют не выходить на улицу из-за токсичного дыма.