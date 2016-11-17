Хьюстон накрыло токсичным дымом из-за пожара на свалке (видео)

16:22, 17 ноября 2016
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В американском Хьюстоне горела свалка возле завода по переработке отходов. 

В Хьюстоне горела свалка / Скриншот с видео

Об этом идет речь в сюжете ТСН на 1+1.

Из-за чего именно загорелись несколько тонн мусора, пока не известно.

Тушить пожар спасателям пришлось с вертолетов и огонь уже удалось локализовать. Однако жителям близлежащих домов советуют не выходить на улицу из-за токсичного дыма.

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