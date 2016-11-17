ООН призывает инвестировать в проекты по предотвращению глобального потепления
На конференции в Марракеше генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал все страны мира к мобилизации финансовых ресурсов на проекты по разрешению проблем, связанных с глобальным потеплением.
Он также призвал отказаться от субсидий на добычу ископаемых видов топлива и добиваться развития возобновляемых источников энергии, говорится в сообщении ООН.
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"Финансирование и инвестиции - ключевые факторы в деле сокращения эмиссий парниковых газов и адаптации к последствиям глобального потепления", - говорится в заявлении Пан Ги Муна.
По мнению генсека ООН, нынешний неприемлемый уровень выбросов парниковых газов в мире - это результат ошибочных схем инвестирования, применявшихся в прошлом. Он подчеркнул, что сегодня надо искать альтернативы, позволяющие уменьшить загрязнение окружающей среды.
"Одна из основных целей Парижского соглашения заключается в том, чтобы все финансовые потоки направлялись на осуществление проектов, предусматривающих понижение уровня выбросов и повышение устойчивости к изменению климата", - добавил глава ООН.
Пан Ги Мун сказал, что на этом пути уже есть определенный прогресс. Так, в прошлом году во всем мире на возобновляемые источники энергии пришлось более половины новых электроэнергетических мощностей.
Глава ООН отметил, что в течение следующих пятнадцати лет инвестиции в глобальную инфраструктуру составят 90 триллионов долларов. По его мнению, эта инфраструктура должна обеспечивать низкий уровень выбросов, предусмотренный в Парижском соглашении, и для этого потребуется затратить не намного больше запланированных средств.
Говоря о необходимости перейти от обязательств, принятых в рамках Парижского соглашения и Повестки дня в области устойчивого развития к действиям, глава ООН рекомендовал постепенно отказываться от субсидий на добычу ископаемых видов топлива. Сейчас эти субсидии достигают 400 миллиардов долларов в год.
Напомним, ранее Франция и ООН призвали новоизбранного президента США Дональда Трампа не отказываться от выполнения Парижского соглашения по климату.