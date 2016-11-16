Франция и ООН призвали Трампа соблюдать Парижское соглашение по климату

Президент Франции Франсуа Олланд 15 ноября в Марракеше на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата заявил, что бездействие станет "катастрофой для будущих поколений", передает Reuters.

"США являются одними из лидеров по выбросу парниковых газов в мире, они должны выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Олланд.

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Как известно, во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял о возможности США пересмотреть Парижское соглашение. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Трампа отказаться от этого предвыборного обещания.

"Я уверен, что он быстро примет мудрое решение", - сказал Пан Ги Мун, добавив, что уже поговорил с Трампом по телефону и в дальнейшем планирует с ним встретиться.

Напомним, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун 5 ноября объявил о вступлении в законную силу Парижского соглашения по климату.