Франция и ООН призвали Трампа соблюдать Парижское соглашение по климату

10:47, 16 ноября 2016
Уменьшение выбросов
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Франция и ООН призвали новоизбранного президента США Дональда Трампа не отказываться от выполнения Парижского соглашения по климату. 

REUTERS

Президент Франции Франсуа Олланд 15 ноября в Марракеше на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата заявил, что бездействие станет "катастрофой для будущих поколений", передает Reuters.

"США являются одними из лидеров по выбросу парниковых газов в мире, они должны выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Олланд.

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Как известно, во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял о возможности США пересмотреть Парижское соглашение. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Трампа отказаться от этого предвыборного обещания.

"Я уверен, что он быстро примет мудрое решение", - сказал Пан Ги Мун, добавив, что уже поговорил с Трампом по телефону и в дальнейшем планирует с ним встретиться.

Напомним, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун 5 ноября объявил о вступлении в законную силу Парижского соглашения по климату.

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