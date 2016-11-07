ЮНЕП: Парижское соглашение замедлит повышение температуры Земли

Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Его авторы призывают страны вкладывать средства в проекты по повышению энергоэффективности и более активно развивать возобновляемые источники энергии, передает Центр новостей ООН.

Даже если страны полностью выполнят положения Парижского соглашения по климату, в нынешнем столетии температура может подняться на 2,9 – 3,4 градуса по Цельсию.

2030 году объем выбросов достигнет 54-56 гигатонн в пересчете на углекислый газ. Это значительно выше уровня в 42 Гт, необходимого для того, чтобы удержать повышение температуры воздуха ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.

При этом эксперты объясняют, что одна гигатонна примерно эквивалентна выбросам, генерируемым транспортом Европейского союза, включая авиацию, в течение одного года.

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Уже сегодня температура Земли на 1 градус по Цельсию выше, чем в начале XX века. Это во многом обусловлено именно ростом объемов выбросов парниковых газов.

«Мы движемся в правильном направлении. Парижское соглашение замедлит изменение климата, недавняя Кигальская поправка также поможет сократить объемы выбросов гидрофторуглеродов», - заявил глава Программы ООН по окружающей среде Эрик Сулейм. Вместе с тем, он подчеркнул, что для предотвращения многих опасных изменений климата недостаточно реализации этих документов. Глава ЮНЕП призвал к срочным действиям, напомнив о климатических беженцах, о голодающих, о болезнях и конфликтах из-за нехватки природных ресурсов.

Эксперты ЮНЕП отметили, что 2015 год стал самым жарким годом за весь период метеонаблюдений в современную эпоху. Эта тенденция сохранилась и в первые шесть месяцев 2016 года. Однако, несмотря на такую тревожную тенденцию, объемы выбросов продолжают расти.

В новом докладе изложены возможные пути их сокращения, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта, а также за счет повышения энергоэффективности при эксплуатации зданий и в промышленности.

Авторы нового доклада полагают, что сокращению объемов выбросов будет также способствовать осуществление проектов по развитию возобновляемых источников энергии.

Парижское соглашение было принято в декабре 2015 года в Париже на 21-й Конференции стран–участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. Оно призвано проложить путь к низкоуглеродному и экологически устойчивому будущему. В соглашении содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. В целом на сегодняшний день участниками Парижского соглашения являются 96 стран.