В столице Индии закрывают школы и просят не выходить из домов: загрязнение воздуха превышено в 70 раз (фото)

Как передает Русская служба ВВС, загрязнение воздуха в 70 раз превышает нормы ВОЗ.

Правительство обещает принять экстренные меры для борьбы с загрязнением. Горожан без особой нужды призывают не выходить из домов.

Сотни жителей Дели требуют от власти разобраться с ситуацией. В индийском сегменте Twitter набирает популярность хэштег #MyRightToBreathe ("Мое право дышать").

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Смог появился в индийской столице еще на минувшей неделе после празднования фестиваля огней Дивали.

Зимой воздух в Дели становится особенно загрязненным, поскольку бедняки жгут мусор, чтобы согреться, а работники сельского хозяйства жгут остатки растительности и отходы, чтобы очистить свои угодья.

Загрязнение воздуха является одной из главных причин преждевременной смерти среди жителей Индии.