Украина должна постепенно отказываться от углеродного сценария развития – министр экологии

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак по случаю вступления 4 ноября в силу Парижского климатического соглашения, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкологии.

Он напомнил, что Украина одной из первых стран Европы полностью завершила процедуру ратификации Парижского соглашения, которое обяжет страны сокращать выбросы парниковых газов.

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По словам министра, для Украины это будет означать переход к циклической экономике на принципах устойчивого развития.

«Ведущие международные эксперты и лидеры стран реально задумываются над угрозами для человечества в случае, если начнутся необратимые климатические изменения», - сказал Семерак.

Он отметил, что Парижское соглашение в отличие от Киотского протокола будет иметь действительно глобальный характер, и предполагает привлечение к процессу всех сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение также обязывает страны сокращать выбросы парниковых газов и, соответственно, постепенно отказываться от углеродного сценария развития.

«Одним из требований Парижского соглашения стран-подписантов является разработка стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года. Украина как страна-лидер среди подписантов Парижского соглашения должна постепенно отказываться от углеродного сценария развития. Это предполагает сокращение потребления традиционных энергетических ресурсов, использование возобновляемых источников энергии, внедрение энергосберегающих технологий», - пояснил министр.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун объявил о вступлении в законную силу Парижского соглашения по климату.

По состоянию на 4 ноября 2016 года Соглашение подписали 195 государств и ратифицировали 97.

Парижское соглашение было подписано 12 декабря 2015 года на 21-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. От имени Украины оно было подписано 22 апреля 2016 года.

Уже 1 июля 2016 года Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Парижского соглашения", который ранее принял парламент.