Генсек ООН объявил о вступлении в законную силу Парижского соглашения по климату

Как сообщает Центр Новостей ООН, он призвал все государства и представителей частного сектора добиваться реализации его положений, принять срочные меры, направленные на сокращение эмиссий парниковых газов, а также оказывать поддержку бедным странам в деле адаптации к неизбежным последствиям изменения климата.

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Генсекретарь ООН призвал государства, которые еще не ратифицировали это соглашение, присоединиться к кругу его участников в самое ближайшее время. Он напомнил, что 17 ноября в Марракеше, Марокко, откроется 22-я Конференция стран-участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата.

Парижское соглашение по климату было принято на 21-й Конференции стран–участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. Оно призвано проложить путь к низкоуглеродному и экологически устойчивому будущему. В нем содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия.

Соглашение вступило в силу на 30-й день после того, как его ратифицировали не менее 55 стран, на которые приходится в совокупности, как минимум, 55 процентов выбросов парниковых газов в мире.

Число стран превысило необходимый минимум еще 21 сентября, когда состоялось специальное мероприятие, посвященное Парижскому соглашению. Однако на эти страны приходилось меньше 55 процентов совокупных эмиссий парниковых газов. В октябре эта цель была достигнута после того, как 2 октября ратификационную грамоту к Парижскому договору передала Индия, на долю которой приходится 4,1 процента выбросов парниковых газов, а вслед за ней к договору присоединились многие страны Европейского Союза.

На сегодняшний день 96 государств присоединились к Парижскому соглашению. На их долю приходится около 60 процентов выбросов парниковых газов.

Как сообщал УНИАН, 1 августа президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Парижского соглашения", принятый Верховной Радой 14 июля.