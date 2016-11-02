Около 300 миллионов детей в мире дышат токсичным воздухом - ООН

Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Центр новостей ООН.

Его авторы предупреждают, что ухудшение качества воздуха оборачивается серьезными последствиями для здоровья и жизни детей. Примерно 600 тысяч детей в возрасте до пяти лет ежегодно умирают от болезней, связанных с воздействием загрязненного атмосферного воздуха.

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В целом около двух миллиардов детей живут в регионах, где качество воздуха превышает максимально допустимые уровни его загрязнения. Из них 620 миллионов - жители стран Южной Азии, 520 миллионов – страны Африки, 450 миллионов – стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

К основным источникам загрязнения относятся транспорт, сжигание топлива и мусора, угольные электростанции и промышленные предприятия.

«Загрязняющие вещества наносят вред не только детским развивающимся легким - они действительно могут навсегда повредить их развивающийся мозг и, таким образом, их будущее. Ни одно общество не может себе позволить игнорировать проблему загрязнения воздуха», - заявил Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лэйк.

Авторы доклада призвали государства в ходе предстоящей конференции по климату в Марракеше принять срочные меры по защите детей от опасностей, связанных с загрязнением воздуха, в том числе создать более эффективную систему мониторинга за его качеством.