В Украине при поддержке ЕК запустят проект для регулирования выбросов автотранспортом

Министерство инфраструктуры при поддержке Европейской комиссии в ближайшее время запустит проект ClimaEast для снижения выбросов углекислого газа и загрязнения автомобильным транспортом окружающей среды.

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Об этом в ходе круглого стола сообщил начальник отдела безопасности движения Министерства инфраструктуры Антон Щелкунов.

«Нужно перенимать опыт европейских стран в сфере сокращения выбросов углекислого газа автотранспортом. В Украине нет четкого понятия данной проблематики и не следует ее игнорировать. Реализация проекта поможет не только в сфере транспорта нашей стране, но и Европейскому Союзу», - сказал Щелкунов.

Как в свою очередь сообщил начальник отдела климатической политики и отчетности департамента по вопросам смены климата и защиты озонового слоя Минэкологии Михаил Чиженко, проект на следующей неделе будет подан в Кабинет министров.

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«Этот проект уже прошел рассмотрение в десяти органах центральной власти. Я надеюсь, что на следующей неделе он будет подан на утверждение в Кабинет министров Украины», - сказал чиновник.

Согласно представленной на круглом столе презентации, проект предусматривает детальный анализ практики стран-членов ЕС в сфере снижения выбросов парниковых газов на автомобильном транспорте, а также анализ текущей госполитики Украины в этой сфере. Результатом проекта станет разработка мер, которые помогут Украине выполнить взятые на себя обязательства в сфере снижения выбросов автотранспортом.

Как сообщал УНИАН, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, до 95% от общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных городах Украины составляют выбросы от автомобильного транспорта. По его словам, мировой опыт показывает, что главными направлениями в решении указанных проблем в Украине должны стать внедрение новых технологий и стандартов при условии соответствующего технического регулирования и стимулирования со стороны государства.

С 1 января 2014 года по 1 января 2016 года в Украине действовал экологический стандарт «Евро-4» (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Введен в Евросоюзе в 2005 году, действовал для легковых авто до 1 сентября 2009).

С 1 января 2016 года вступила в силу норма закона о внедрении стандарта «Евро-5». Таким образом, в страну запрещен ввоз автомобилей, не отвечающих экологическим требованиям этого стандарта, то есть таких, которым более 5 лет (старше 2010 года).