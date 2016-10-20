На конференции в Кито запущена новая кампания по повышению качества воздуха в городах

Как сообщает пресс-центр новостей ООН, эта проблема - в повестке дня Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III), которая в эти дни проходит в Кито. Под эгидой ВОЗ на конференции была запущена новая кампания под названием «Вдыхай жизнь».

Эта кампания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) направлена на продвижение инновационных проектов в области снижения объемов вредных выбросов и на просвещение населения.

К основным источникам загрязнения воздуха относятся транспорт, сжигание топлива и мусора, угольные электростанции и промышленные предприятия.

Среди прочего инициаторы новой кампании призывают автомобилистов пересесть в поезда, автобусы и на велосипеды, а всех горожан – к разумному потреблению с минимальными отходами, и озеленению улиц.

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По данным ВОЗ, в странах с низким и средним уровнем дохода с населением более 100 тысяч максимально допустимые уровни загрязнения воздуха превышены в 98 процентах городов. Из числа богатых стран загрязненным воздухом дышат жители 56 процентов городов.

Эксперты ВОЗ отмечают, что ухудшение качества воздуха чревато серьезными последствиями. Около трех миллионов человек ежегодно умирают от болезней, связанных с воздействием загрязненного атмосферного воздуха. Плохое качество воздуха внутри помещений также оказывает негативное воздействие на здоровье. Только в 2012 году по этой причине скончалось более 6,5 миллионов человек.