Почти 200 стран мира договорились уменьшить использование парниковых газов

Об этом сказал министр природных ресурсов Руанды Венсан Бірута, пишет Reuters.

Соглашение включает в себя две крупнейшие экономики мира – Соединенные Штаты и Китай, – и разделяет страны на три группы с разными сроками уменьшения использования промышленных гидрофторуглеродных газов, которые могут быть в 10 000 раз мощнее, чем углекислый газ в качестве парникового газа.

"Это большой шаг вперед", – сказал госсекретарь США Джон Керри, покидая переговоры в столице Руанды Кигали поздно вечером в пятницу.

Как сообщил министр Руанды по природным ресурсам Венсан Бирута, начавший излагать условия соглашения вскоре после восхода солнца в субботу, аплодисменты участников переговоров, которые были всю ночь, заглушили его слова.

По условиям соглашения, развитые страны, к которым относится большинство европейских стран и США, обязаны сократить использование газов постепенно, начиная с 10 процентов до 2019 года, и достичь 85 процентов до 2036.