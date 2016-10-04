Рада приняла закон, который устанавливает европейские нормы оценки воздействия предприятий на окружающую среду

За принятие Закона «Об оценке воздействия на окружающую среду» проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Секретарь Комитета Верховной Рады по экологической политике и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Остап Еднак сообщил, докладывая по законопроекту №2009а-д, что этот документ Украина обязана принять, поскольку она присоединилась к европейским директивам в сфере охраны окружающей среды.

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«Законопроектом предусматривается проведение процедуры оценки влияния на окружающую среду. В то же время, мы отменяем экологическую экспертизу и полностью убираем ее из нашего законодательства», - сказал Еднак.

Также законом предусматривается ведение единого реестра с оценкой влияния на окружающую среду промышленных объектов, который будет находиться в свободном доступе для общественности.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает необходимость предоставлять экологическую оценку воздействия на окружающую среду новых промышленных объектов, чтобы получить разрешение на их сооружение.

Данный законопроект с весны текущего года дважды рассматривался в парламенте и оба раза был направлен на повторное второе чтение.

Как сообщал УНИАН, ранее Остап Еднак отмечал, что крупный бизнес посредством парламентского лобби противодействует принятию Закона «Об оценке воздействия на окружающую среду».

По словам депутата, документ устанавливает новые прозрачные правила ведения бизнеса и европейские стандарты по охране окружающей среды. Сегодня же нередки случаи, когда инвесторы строят экологически небезопасные объекты, а потом их узаконивают, используя лазейки в законодательстве.

Депутат сообщил, что перечень видов деятельности, по которым нужна соответствующая оценка, четко прописывается в законопроекте. При этом из-под его действия выведен малый бизнес. Например, для тепловых электростанций необходимость делать оценку возникает лишь при мощности 50 и выше МВт, а для предприятий по производству целлюлозы установлена нижняя граница 200 тонн выработки в сутки.