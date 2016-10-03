Из-за загрязнения воздуха происходят сотни аварий на дороге - ученые

О результатах проведенного исследования сообщает пресс-служба учебного заведения.

Они проанализировали данные за последние пять лет и обнаружили, что когда уровень диоксида азота в воздухе поднимается всего на один микрограмм на кубический метр, количество аварий возрастает на 2%. Можно предположить, что этот эффект объясняется тем, что загрязнений в воздухе становится больше из-за большего количества машин, и аварии связаны именно с увеличением числа автомобилей, а загрязнение тут ни при чем, однако даже после поправки на возросший трафик закономерность не пропадает.

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Исследователи считают, что загрязненный воздух негативно сказывается на здоровье водителей: из-за него слезятся глаза, щекочет в носу, и все это отвлекает от дороги. «Хотя мы использовали данные только по Англии, я думаю, это закономерно и для других стран», – считает Латц Сагер, ведущий автор исследования.

Результаты исследования пока предварительные и будут отрецензированы в ближайшие недели.