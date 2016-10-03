В комитете ВР обвинили крупный бизнес в противодействии принятию закона об оценке влияния предприятий на окружающую среду

«Крупный бизнес, финансово-промышленные группы и бизнес-лобби в парламенте до последнего не хотели и не хотят принимать этот закон («Об оценке воздействия на окружающую среду» - УНИАН), потому что он переводит их на совсем другое правовое поле, в рамки легальности, прозрачности правил ведения бизнеса и европейских стандартов по охране окружающей среды. Тогда как сегодня за деньги, за взятки, по договоренности можно построить все что захочешь и где захочешь, а потом его уже узаконивать. Это позволяет инвесторам строить экологически небезопасные объекты», - сказал журналистам секретарь Комитета Верховной Рады по экологической политике и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Остап Еднак.

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Депутат сообщил, что данный законопроект №2009а-д с весны текущего года дважды рассматривался в парламенте и оба раза был направлен на повторное второе чтение. Законопроект предусматривает необходимость предоставлять экологическую оценку воздействия на окружающую среду новых промышленных объектов, чтобы получить разрешение на их сооружение. Перечень видов деятельности, по которым нужна соответствующая оценка, представлен в законопроекте. При этом из-под его действия выведен малый бизнес. Например, для тепловых электростанций необходимость делать оценку возникает лишь при мощности 50 и выше МВт, а для предприятий по производству целлюлозы установлена нижняя граница 200 тонн выработки в сутки.

Депутат сообщил, что данный законопроект №2009а-д с весны текущего года дважды рассматривался в парламенте и оба раза был направлен на повторное второе чтение. Законопроект предусматривает необходимость предоставлять экологическую оценку воздействия на окружающую среду новых промышленных объектов, чтобы получить разрешение на их сооружение. Перечень видов деятельности, по которым нужна соответствующая оценка, представлен в законопроекте. При этом из-под его действия выведен малый бизнес. Например, для тепловых электростанций необходимость делать оценку возникает лишь при мощности 50 и выше МВт, а для предприятий по производству целлюлозы установлена нижняя граница 200 тонн выработки в сутки.

Еднак также отметил, что законопроект №2009а-д является самым дискуссионным, однако вместе с ним рассматриваются еще несколько важных экологических законопроектов. В частности, речь идет о законопроекте №3259 «О стратегической экологической оценке». Он предполагает обязанность органов власти планировать на длительную перспективу возможное влияние на окружающую среду решений относительно стратегии развития региона, создания предприятий, особенно добывающих полезные ископаемые.

Также важным, по словам депутата, является законопроект №3603 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении интегрированных подходов в управлении водными ресурсами по бассейновому принципу», который предполагает переход к управлению водными ресурсами по принципу бассейнов больших рек и их притоков.

Как отметил Еднак, данные законопроекты Украина обязалась принять, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС и ряд других международных документов. Однако их принятие проходит очень сложно. Следующее рассмотрение данных законопроектов намечено на 4 октября.

«Завтра для парламента это будет либо большая победа, либо большой позор, если мы провалим эти три законопроекта», - сказал депутат.

Замминистра экологии и природных ресурсов по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо сообщил журналистам, что международные партнеры негативно оценивают задержку с принятием данных законопроектов. «Последний результат того, что данные законы остаются непринятыми, является то, что Секретариат Энергетического сообщества начал процедуру урегулирования спора с Украиной относительно невыполнения Украиной своих обязательств по этому договору (договор об участии Украины в Энергетическом сообществе – УНИАН)», - сказал Кузьо.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 мая 2016 года вернула в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению проект закона №2009а-д «Об оценке воздействия на окружающую среду».

Депутаты дважды не смогли принять законопроект в первом чтении, а потом даже вообще не смогли вернуться к рассмотрению этого вопроса. Вместе с тем, они поддержали предложение о повторной подготовке законопроекта к первому чтению.