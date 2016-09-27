Ученые рассказали, чем грозит домашняя стирка

К таким выводам пришла команда ученых из Плимутского университета, передает "Еспресо.TV".

Ученые в течение года анализировали последствия стирки синтетических тканей в домашней стиральной машинке при различных температурах и с различными моющими средствами.

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Они подсчитали, что больше всего волокон теряет акрил - около 730 тысяч, что в пять раз больше, чем ткань из смеси хлопка и полиэстра, и в полтора раза больше, чем чистый полиэстр.

"Количество волокон, попавших в воду, очень зависит от типа ткани. Наша задача - понять, чем вызвана потеря волокон", - пояснил профессор морской биологии Ричард Томпсон.

Через водопровод синтетические волокна попадают в канализацию. Часть фильтруется, другие же попадают в реки и в конечном итоге в океаны.

Как утверждается в исследовании 2011 года, микрофибра составляет до 85% прибрежного мусора по всему миру. Исследователи предполагают, что пластиковые волокна способны нанести вред животным, попав в их пищеварительный тракт и снизив усвояемость питательных веществ, получаемых из пищи.

Томпсон считает, что нужны дальнейшие, более детальные исследования выброса синтетических волокон в окружающую среду.

Необходимо учесть все факторы - длительность стирки, конфигурацию фильтра стиральной машины, скорость вращения барабана и тому подобное. Эти крошечные волокна пластика - лишь вершина айсберга.

"По оценкам экспертов, в море ежегодно попадает 12 миллионов тонн пластикового мусора, от бутылок до пластиковых волокон. Компании должны взять на себя ответственность за то, что они производят, а государству следует вводить изменения на законодательном уровне. Все мы должны переосмыслить наше отношение к пластику", - подчеркнул член Greenpeace Луис Эдж.