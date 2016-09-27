ВОЗ: каждая девятая смерть в мире связана с загрязнением воздуха

Согласно докладу ВОЗ, хуже всего ситуация обстоит в Юго-Восточной Азии и на западе Тихоокеанского региона, в том числе в Китае, Малайзии и Вьетнаме, передает Русская служба Би-би-си.

Новых данных достаточно, чтобы "мы все очень забеспокоились", заявила Мария Нейра, директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению и окружающей среде.

Читайте такжеЗагрязненный воздух может провоцировать болезнь Альцгеймера - ученые

"Это чрезвычайная ситуация в здравоохранении", - подчеркнула она.

Проблема острее стоит в городах, однако воздух в сельской местности хуже, чем многие думают, предупреждают эксперты организации.

Данные ВОЗ были собраны с помощью спутниковых сников, а также проб воздуха - они были проведены в более чем 3000 районах по всему миру.

По данным организации, каждая девятая смерть в мире связана с загрязнением воздуха, в том числе внутри помещений. Эта проблема не менее опасна, предупреждают в ВОЗ, особенно в бедных странах, где для приготовления пищи до сих пор используется уголь.

В 2012 году загрязнение атмосферы, по оценкам экспертов, привело к смерти около трех миллионов человек.